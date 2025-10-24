شکست خیبر خرمآباد مقابل چادرملو اردکان
در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم خیبر خرمآباد در دیداری خارج از خانه برابر چادرملو اردکان با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد تا سه امتیاز این مسابقه به تیم میزبان برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در چارچوب دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم خیبر خرمآباد عصر جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میهمان تیم چادرملو اردکان بود.
این دیدار در پایان با برتری دو بر یک چادرملو خاتمه یافت تا سه امتیاز این مسابقه به حساب نماینده یزد واریز شود.
گلهای بازی را هادی حبیبینژاد (P۳۵)، رنی سیمیسترا (۸۳) برای چادرملو و علی شجاعی (P۴۵+۸) برای خیبر به ثمر رساندند.
پیش از این مسابقه، تیم خیبر خرمآباد با ۱۰ امتیاز در جایگاه چهارم جدول ردهبندی قرار داشت و چادرملو اردکان نیز با ۸ امتیاز رتبه یازدهم را در اختیار داشت.
بر اساس برنامه رقابتها، خیبر خرمآباد در هفته نهم لیگ برتر روز جمعه نهم آبان در ورزشگاه خانگی خود میزبان تیم گلگهر سیرجان خواهد بود.