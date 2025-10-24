به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مطابق ماده (۱۹) قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت، سالانه رویداد جایزه ملى جوانى جمعیت به عنوان یک جشنواره ملى با هدف تقویت بنیان جمعیتى در کشور و ایجاد تحولى ساختارى در نگرش‌ها و رفتارهاى مرتبط با خانواده و فرزندآورى برگزار می‌شود.

مهمترین اهداف اجراى رویداد جایزه ملى جوانى جمعیت، افرایش ضریب موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت از طریق انگیزه بخشى و تشویق گروههاى هدف این قانون، افزایش آگاهى هاى عمومى، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج آسان و به‌هنگام، معرفى الگوهاى موفق، تقویت همکارى بین بخشى و ارج نهادن به فعالیت‌هاى اثربخش حوزه جمعیت است.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک رویداد استانی جایزه ملی جمعیت در بخش‌های اصلی هفتگانه خانواده، رسانه، مدیران، دستگاه‌هاى اجرایى، سازمان هاى مردم نهاد، نخبگان و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و بخش‌های جانبی آلبوم دنیای شیرین فرزندم-ایده‌های برتر در حوزه جوانی جمعیت و انتخاب دستگاه برتر در حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم، فعالین و کنشگران جمعیتی تا تاریخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۴ است.

آدرس الکترونیکی نحوه دریافت فرم¬های بخش‌های اصلی و جانبی رویداد استانی جوانی جمعیت و بارگذاری و ارسال مستندات

آدرس سایت دریافت فرم: https://www.ostan-ag.gov.ir/fa/wagov/banovan

آدرس پیامرسان ایتا ارسال آثار: Banovan_azr_gh@

تلفن دبیرخانه: ۳۱۹۷۲۱۴۱-۰۴۴ و ۳۱۹۷۲۱۴۶- ۰۴۴