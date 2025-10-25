پخش زنده
با فرا رسیدن روزهای رنگارنگ پاییز، منطقهی زیبای سراستر به یکی از مقاصد محبوب علاقهمندان به کوهنوردی و طبیعتگردی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛این مسیر که پاکوب و ایمن است، ترکیبی دلانگیز از کوهستان و جنگل را در خود جای داده و در این روزها میزبان گروههای خانوادگی، دوستانه و گروهی بسیاری است.
در مسیر کوهنوردی سراستر، طبیعت با انسان به گفتوگو مینشیند؛ مناظری چشمنواز، صدای پرندگان، و عطر میوههای وحشی، همه نشانی از نعمتهای بیپایان الهی در دل این سرزمین دارد.
سراستر جایی است که زیبایی، ورزش و آرامش روح در هم میآمیزند و تجربهای ناب از پیوند انسان و طبیعت را رقم میزنند.