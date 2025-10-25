پخش زنده
امروز: -
نخستین همایش روز جهانی زنان روستایی کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، در روستای«قوشهسو»، بخش گلیداغ، از توابع شهرستان مراوهتپه، در استان گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حاجیلی دوجی فرماندار مراوه تپه گفت: برگزاری اولین همایش محلی زنان روستا و عشایر در روستای قوشه سو، نشان از ظرفیت بالای بانوان این شهرستان، در حوزه اقتصادی و احتماعی دارد.
طهماسبی مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری کشور در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای زنان روستایی در عرصه تولید و کشاورزی، تأکید کرد:زنان روستایی سرمایههای بیبدیل کشور هستند و حمایت از آنها در برنامههای توسعهای، ضرورتی انکارناپذیر است.
در ادامه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با اشاره به ظرفیتهای بالای منطقه در تولیدات کشاورزی و دامی، خواستار تدوین برنامههای عملیاتی، برای تقویت حضور زنان در زنجیره ارزش کشاورزی شد.
نخستین میزبانی این همایش، در روستای قوشهسو، بعنوان نمادی از توجه به مناطق مرزی و توسعه متوازن، مورد استقبال گسترده جامعه محلی و فعالان بخش کشاورزی قرار گرفت.