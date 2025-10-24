امروز: -
لیگ برتر فوتبال / ملوان - استقلال خوزستان

از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ملوان میزبان استقلال خوزستان بود که این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ به سود ملوان به پایان رسید
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ - ۱۹:۲۲
لیگ برتر فوتبال ، فوتبال
