معاون صنایعدستی کشور گفت: زنجیره بین هنر، صنعت و بازاریابی باید برقرار شود تا یک محصول به بازار هدف برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مریم جلالی در نشست با هنرمندان صنایعدستی آذربایجان غربی با تشکر از مدیرکل و معاون صنایعدستی آذربایجان غربی برای گردهم آوردن هنرمندان صنایعدستی در خانه صنایعدستی استان اظهار کرد: من هنر آذربایجان غربی را در نمایشگاههای صنایعدستی دیده و با جان دل لمس کرده بودم و امروز توفیق شد از نزدیک با آن آشنا شوم.
معاون صنایعدستی کشور برای خلق و فروش محصولات صنایعدستی افزود: زنجیره بین هنر، صنعت و بازاریابی باید برقرار شود تا یک محصول به بازار هدف برسد و این کار نیازمند گره خوردن جوشش هنری، کوشش کسب و کار و فروش کالا در صنایعدستی است.
او با تاکید بر لزوم تشکیل اتحادیه و جامعه حرفهای صنایعدستی گفت: آذربایجان غربی پنجره و درگاه اتصال به دروازههای خارجی بود و با تکمیل زنجیره برندسازی، بستهبندی بازارسازی، مشترییابی، باید از این ظرفیت استفاده کرد.
جلالی در پایان با بیان ستایش صنایعدستی ایران گفت: ایرانیان در گذشته از هر چیزی یک هنر خلق کرده برای مثال از چوب خشک، فلز سرد، پشم بی جان، معنا خلق کردند و باید قدر این هنر را دانست و آن را با دانش جدید ترکیب و این ریشه و هنر قدیمی خود را به بازارهای جهانی معرفی کرد.