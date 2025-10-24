بازیهای آسیایی جوانان؛ پنجمی احمدی در دو ۲۰۰۰ متر بامانع
نماینده ایران در دو ۲۰۰۰ متر بامانع در مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان بحرین، پنجم شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز مسابقات دوومیدانی بازیهای آسیایی جوانان امروز (۲ آبان)؛ رها احمدی در فینال دو ۲۰۰۰ متر بامانع به رقابت با حریفانی از ازبکستان، قزاقستان، چین و کره شمالی پرداخت و در پایان با ثبت رکورد ۷:۳۲.۹۹ دقیقه، پنجم شد.
ورزشکار کره شمالی با ثبت رکورد ۶:۳۷.۸۸ دقیقه به مقام قهرمانی رسید. دونده ازبکستانی با رکورد ۶:۵۲.۴۱ دقیقه دوم شد و ورزشکاری از چین نیز با زمان ۷:۱۲.۵۸ دقیقه به عنوان سوم رسید.
رکورد شخصی احمدی ۷:۲۹.۰۰ دقیقه است.
جولاندا کالابیس از آلمان با ۶:۰۷.۷۲ دقیقه و پارامی واسانسی ماریستلا از بوینس آیرس با ۶:۳۳.۰۶ دقیقه به ترتیب از رکوردداران جهان و آسیا در این رده سنی هستند.