نماینده ایران در دو ۲۰۰۰ متر بامانع در مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، پنجم شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز مسابقات دوومیدانی بازی‌های آسیایی جوانان امروز (۲ آبان)؛ رها احمدی در فینال دو ۲۰۰۰ متر بامانع به رقابت با حریفانی از ازبکستان، قزاقستان، چین و کره شمالی پرداخت و در پایان با ثبت رکورد ۷:۳۲.۹۹ دقیقه، پنجم شد.

ورزشکار کره شمالی با ثبت رکورد ۶:۳۷.۸۸ دقیقه به مقام قهرمانی رسید. دونده ازبکستانی با رکورد ۶:۵۲.۴۱ دقیقه دوم شد و ورزشکاری از چین نیز با زمان ۷:۱۲.۵۸ دقیقه به عنوان سوم رسید.

رکورد شخصی احمدی ۷:۲۹.۰۰ دقیقه است.

جولاندا کالابیس از آلمان با ۶:۰۷.۷۲ دقیقه و پارامی واسانسی ماریستلا از بوینس آیرس با ۶:۳۳.۰۶ دقیقه به ترتیب از رکوردداران جهان و آسیا در این رده سنی هستند.