همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، پاراگلایدرسواران بافقی در آسمان سایت پروازی ارم بافق پرواز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول کمیته ورزش‌های هوایی یزد با حضور در این سایت پروازی گفت: سایت ارم بافق، در کیلومتر ۱۵ جاده شادکام ـ قطرم واقع شده و ورزشکاران و علاقه‌مندان به پرواز در این محل، حدود چهار سال است که فعالیت‌های ورزشی و پروازی خود را آغاز کرده‌اند.

رضا گرجی افزود: متأسفانه این سایت و دیگر مکان‌های پروازی استان یزد تاکنون از حمایت کافی برخوردار نبوده‌اند و امکانات موجود در سایت بسیار محدود است.

وی بیان کرد: برای شروع پرواز، اولین نیاز، وجود جاده‌ای مناسب برای دسترسی آسان ورزشکاران به محل سایت است؛ پس از آن نیز حداقل امکاناتی مانند سایه‌بان و آبخوری برای رفاه ورزشکاران ضروری است.

گرجی ادامه داد: معمولاً ایجاد چنین زیرساخت‌هایی زیر نظر اداره ورزش و جوانان و با همکاری نهاد‌هایی مانند فرمانداری، استانداری یا شهرداری انجام می‌شود.

مسئول کمیته ورزش‌های هوایی یزد گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ خلبان ورزش‌های هوایی در استان یزد فعالیت دارند که از میان آنها بین ۵۰ تا ۶۰ نفر به‌صورت فعال و مستمر پرواز می‌کنند.