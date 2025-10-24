مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: هنرمندان صنایع‌دستی آذربایجان غربی به نمایشگاه‌های خارجی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: مدرسه هدایت با هدف ارائه آموزش‌های سنتی و نمایش موزه‌ای صنایع‌دستی به‌عنوان اولین خانه صنایع‌دستی آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر به پاتوقی برای هنرمندان تبدیل شده است.

مرتضی صفری اضافه کرد: آذربایجان غربی با داشتن هفت پایانه مرزی، شرایط لازم برای صادرات محصولات صنایع‌دستی به کشور‌های همسایه و اروپا را دارا است و با جذب سرمایه‌گذاری در نظر است زمینه لازم برای صادرات محصولات صنایع‌دستی آذربایجان غربی فراهم شود.

او ادامه داد: با همکاری اتاق بازرگانی ارومیه در نظر است شرایط لازم برای حضور هنرمندان صنایع‌دستی در کشور‌های خارجی فراهم شود و در اولین گام نمایشگاه و جشنواره بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی ارومیه با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی و اتاق بازرگانی ارومیه برگزار و نیز فعالان صنعت غذایی استان در نمایشگاه غذای وان قرمه در وان ترکیه شرکت کردند.