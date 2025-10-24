پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان از ساعت ۱۵:۰۰ فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت میزبان تیم نساجی قائمشهر صدرنشین لیگ خواهد بود.
ناصر جنگی با کمکهای مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و سیاوش خالقی این دیدار را قضاوت خواهند کرد. گفتنی است این دیدار با حضور هوادار برگزار خواهد شد.