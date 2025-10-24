تیم فوتبال داماش گیلان در رقابت‌های لیگ دسته اول، از ساعت ۱۵:۰۰ فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت میزبان تیم نساجی قائمشهر صدرنشین لیگ خواهد بود.

شهر آورد شمال کشور اینبار در لیگ دسته اول

شهر آورد شمال کشور اینبار در لیگ دسته اول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان از ساعت ۱۵:۰۰ فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت میزبان تیم نساجی قائمشهر صدرنشین لیگ خواهد بود.

ناصر جنگی با کمک‌های مهدی سیفی، مرتضی سلمان نژاد و سیاوش خالقی این دیدار را قضاوت خواهند کرد. گفتنی است این دیدار با حضور هوادار برگزار خواهد شد.