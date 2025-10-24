پخش زنده
امروز: -
سفره صبحانه با دست پختهایِ رنگینِ آشپزانِ ایرانی و ترک در ارومیه پهن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: در قالب چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی، مسابقه سفره ایرانی در ارومیه برگزار شد.
مرتضی صفری اظهار کرد: در قالب چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی مسابقه سفره ایرانی با حضور مریم جلالی، معاون صنایعدستی کشور و رقابت ۱۶ شرکتکننده از شهرهای قزوین، اردبیل، تبریز، زنجان، مشهد، ارومیه، خوی، پیرانشهر، ماکو، میاندوآب و ... برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این مسابقه شرکتکنندگان به شکل انفرادی و گروهی در قالب سفرههای معرفی غذاهای سنتی و محلی شهر خود شرکت داشتند و هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد انگیزه برای حفظ و معرفی غذاهای محلی و سنتی، روشهای طبخ غذا و فوت و فن پخت خوراک ایرانی در بین مردم و صنایع مربوط به غذا بود.
او با بیان اینکه در این مسابقه انواع آش، خوراک، پلو، ماهی، خورشت، دسر، انواع شیرینی، دمنوش و ... ارائه شد، تصریح کرد: داوری غذاها نیز توسط پنج داور ملی و محلی انجام و در نهایت سه نفر برتر مسابقه به انتخاب هیئت داوران معرفی شد.