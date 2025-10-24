مدیرعامل آب و فاضلاب ایلام از بازسازی ۱۸ کیلومتر شبکه فاضلاب و واگذاری یک هزار و ۱۷۲ انشعاب جدید در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۸ کیلومتر شبکه و انشعابات فاضلاب در سطح استان اجرا و یک هزار و ۱۷۲ فقره انشعاب جمع‌آوری فاضلاب به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: با این اقدام، شمار مشترکان برخوردار از خدمات فاضلاب شهری در استان به بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۹۹ اشتراک افزایش یافته است.

محمدی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۶۳ درصد جمعیت استان ایلام تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.

وی یادآور شد: در حال حاضر استان ایلام دارای شش تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر‌های ایلام، ایوان، سرابله، دهلران، مهران و دره‌شهر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصریح کرد: طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ایلام همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شباب در آستانه بهره‌برداری است، علاوه بر این، مطالعات احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهر‌های چوار و ملکشاهی به پایان رسیده و با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.