مدیرعامل آب و فاضلاب ایلام از بازسازی ۱۸ کیلومتر شبکه فاضلاب و واگذاری یک هزار و ۱۷۲ انشعاب جدید در ششماهه نخست ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۸ کیلومتر شبکه و انشعابات فاضلاب در سطح استان اجرا و یک هزار و ۱۷۲ فقره انشعاب جمعآوری فاضلاب به متقاضیان واگذار شده است.
وی افزود: با این اقدام، شمار مشترکان برخوردار از خدمات فاضلاب شهری در استان به بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۹۹ اشتراک افزایش یافته است.
محمدی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۶۳ درصد جمعیت استان ایلام تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.
وی یادآور شد: در حال حاضر استان ایلام دارای شش تصفیهخانه فاضلاب در شهرهای ایلام، ایوان، سرابله، دهلران، مهران و درهشهر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصریح کرد: طرح ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهر ایلام همچنین تصفیهخانه فاضلاب شهر شباب در آستانه بهرهبرداری است، علاوه بر این، مطالعات احداث تصفیهخانههای فاضلاب در شهرهای چوار و ملکشاهی به پایان رسیده و با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.