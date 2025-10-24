به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ۵۰۰ شمشیرباز در مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر شمشیربازی کشور به میزبانی یزد حضور یافته و با هم به رقابت پرداختند.

در مراسم اختتامیه این المپیاد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار و از استعداد‌های برتر شمشیربازی تجلیل شد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی در این مراسم توجه به توسعه رشته‌های مختلف ورزشی برای کسب افتخار و نشاط اجتماعی را از اولویت‌ها دانست و گفت: همه باید برای توسعه ورزش بیش از گذشته و با جدیت تلاش کنند.

گفتنی است هم اکنون هزار شمشیرباز در استان یزد فعالیت دارند که ۲۰ نفر از آنان عضو تیم‌های ملی هستند.