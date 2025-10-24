به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه موقت سرفاریاب با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع قهرمانان علمی و ورزشی کشور، گفت: طبق فرمایش رهبر انقلاب در نسل ششم جنگ‌ها که تمرکز دشمنان بر تسخیر ذهن، اراده و ادراک جوامع با ابزار رسانه و فناوری‌های جدید است.

حجت الاسلام سید ولی باقری افزود: راه علاج و مقابله در این نبردها، جهاد تبیین است که باید در همه حوزه‌ها (دانشگاه، صدا و سیما، مطبوعات و ...) با تبیین صحیح و درست، نقشه‌های تبلیغات دشمنان را خنثی کرد.

وی اعتراضات گسترده اخیر در خیابان‌های آمریکا را نشانه‌ای از افول تدریجی و فروپاشی قدرت در ابعاد سیاسی، اقتصادی این کشور مستکبر دانست و اضافه کرد: واکنش فرعونی ترامپ به این اعتراضات به جای آرام سازی، موجب تشدید تنش‌ها و زوال زودتر قدرت پوشالی آمریکا در دنیا خواهد بود.

حجت الاسلام باقری با تبریک ولادت حضرت زینب و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) کبری در طول زندگی خود و به ویژه بعد از قیام عاشورا از بازماندگان حادثه کربلا پرستاری کرد و مسئولیت سخت‌تر و مهم‌تر ایشان حفاظت و پرستاری از نهضت و انقلاب حسینی بود.

وی ادامه داد: به خاطر پرستاری حضرن زینب (س) از بازماندگان واقعه عاشورا بویژه خاندان امام حسین (ع) آن حضرت را نماد و الگوی یک پرستار واقعی است و به پاس قدر دانی و ارج نهادن به زحمات قشر پرستار و الگو سازی برای جامعه، روز ولادت حضرت زینب (س) را به نام روز پرستار نام گذاری کرده‌اند.