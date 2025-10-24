به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت:رقابت‌های والیبال نشسته استان خراسان رضوی که از ۳۰ آبان ماه به میزبانی شهرستان گناباد آغاز شده بود، عصر امروز پایان یافت.

علی اصغر اکبری ادامه داد: تیم والیبال نشسته تربت حیدریه به مقام دوم و تیم والیبال نشسته جانبازان مشهد نیز با غلبه بر حریفان خود سوم شد.

وی افزود: رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی استان خراسان رضوی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی با حضور ۱۳ تیم از شهرستان‌های گناباد، مشهد، تربت حیدریه، باخزر، کاشمر، سبزوار، مه ولات، خواف. تایباد و چناران به میزبانی شهرستان گناباد برگزار شد.

۲۶ مهر تا دوم آبان ماه هفته تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.