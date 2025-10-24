پخش زنده
رئیس پلیس فتای استان یزد در رابطه با افزایش پیامکهای جعلی مبنی بر اخطاریه پرداخت قبض برق از طریق لینکهای آلوده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی درباره این شیوه جدید گفت: متاسفانه کلاهبرداران و سودجویان با انتخاب روشهای متفاوت و جدید در صدد خالی کردن جیب شهروندان هستند.
وی افزود: اخیرا یکی از این روش ها، ارسال پیامک جعلی قطع برق است که محتوای این پیام به گونهای بوده که افراد را وادار به کلیک بر روی لینک مخرب کرده و بلافاصله پس از بازگشایی لینک دسترسیهای تلفن در اختیار هکر قرار میگیرد.
این مقام سایبری ادامه داد: موضوعهای این پیامها عمدتا اخطاریه قطع برق، مشاهده قبض برق، اخطاریه پرداخت قبض برق است که همراه با لینک جعلی برای مخاطب ارسال میشود.
ابوالحسینی خاطر نشان کرد: پرداخت قبوض صرفا باید از طریق سایتها و برنامههای معتبر پرداخت شود و شهروندان به هیچ عنوان بر روی لینک کلیک نکنند.
رئیس پلیس فتا استان یزد از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بلافاصله موضوع را از طریق پل ارتباطی ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان مرکز فوریتهای سایبری پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم به عمل آید.