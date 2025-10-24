نامه مشترک ایران، چین و روسیه درباره پایان مفاد قطعنامه۲۲۳۱
ایران، چین و روسیه در نامهای مشترک به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کردند که تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ از تاریخ ۱۸ اکتبر به پایان رسیده و نیازی به اقدام دیگری در اینباره وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خصوص خاتمه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، نمایندگان دائم سه کشور ایران، روسیه و چین نزد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز جاری در نامهای مشترک خطاب به «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس، بر پایان همه مفاد این قطعنامه تأکید کردند.
پیش از این نیز سه کشور با ارسال نامهای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، بهصورت رسمی اعلام کرده بودند که از تاریخ ۱۸ اکتبر، اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است.
در این نامه، ضمن غیرقانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی در تلاش برای فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (اسنپبک)، عنوان شده است که از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده و موضوع مذکور از دستورکار خارج شده است.
در بخش دیگری از نامه سه کشور به مدیرکل آژانس، بر یک نکته کلیدی نیز تأکید شده و آن، پایان گزارشدهی مدیرکل آژانس پیرامون راستیآزمایی و نظارت در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام است.
در این باره تصریح شده است: «در آژانس، راستیآزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، بر اساس قطعنامه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ شورای حکام مقرر شده است. بند ۱۴ اجرایی این قطعنامه، بدون قید و شرط تصریح میکند که شورای حکام تصمیم گرفته این موضوع را به مدت ۱۰ سال یا تا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارش جمعبندی گستردهتری درباره ایران منتشر نماید، هرکدام که زودتر فرا برسد، در دستورکار خود نگه دارد.»
بر همین اساس، در پایان این نامه آمده است: «آیتم مربوطه در دستورکار آژانس از تاریخ ۱۸ اکتبر بهطور خودکار حذف میشود و نیازی به اتخاذ تصمیم یا اقدام جدیدی از سوی آژانس وجود ندارد.»
این اقدام در ادامه ابتکارات حقوقی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پیگیری منافع کشور، مقابله با اقدامات غیرقانونی برخی کشورها، و پیشبرد مسیر قانونی لغو تحریمها صورت میگیرد.
