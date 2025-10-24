پخش زنده
رئیس اداره محیطزیست هشترودگفت: در جریان گشت و کنترل شبانهروزی یگان حفاظت محیط زیست، چهار گروه صیاد غیرمجاز در حاشیه سد سهند شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالله منصوری گفت: به منظور برخورد قاطع با تخلفات زیستمحیطی و حفاظت از منابع آبی و آبزیان با اقدام بهموقع مأموران، این افراد پیش از هرگونه صید غیرمجاز دستگیر شدند و ادوات آنان شامل ۱۸ دستگاه لنسر ماهیگیری توقیف و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط تحویل داده شد.
وی با تأکید بر لزوم تداوم گشتها و برخورد جدی با متخلفان، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.