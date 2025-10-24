پایان رقابتهای کورن هول ایران با قهرمانی تهران و خوزستان
تیم تهران در بخش بانوان و تیم خوزستان در بخش آقایان، قهرمان دومین دوره مسابقات کورنهول کشور شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای کورن هول قهرمانی کشور با حضور نمایندگان ۱۹ استان در دو بخش بانوان و آقایان از ۳۰ مهر تا ۲ آبان در نراق برگزار شد.
در بخش بانوان، تیم استان تهران قهرمان شد، خراسان جنوبی عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و خوزستان در جایگاه سوم ایستاد.
در بخش آقایان نیز خوزستان قهرمان شد، گلستان به مقام نایبقهرمانی رسید و خراسان جنوبی سوم شد.