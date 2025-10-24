رئیس حکومت افغانستان برای ساخت سد بر روی رودخانه متصل به پاکستان به وزارت انرژی و آب این کشور دستور داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد: به دستور ملاهبت الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی (حکومت افغانستان)، کار ساخت سد آبی بر روی رودخانه کنر به‌زودی آغاز خواهد شد و قرارداد‌های آن با شرکت‌های داخلی منعقد می‌شود.

ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب افغانستان گفت: ما مصمم هستیم این طرح را عملی کنیم. تاکنون با چند شرکت گفت‌و‌گو داشته‌ایم اما متأسفانه پاسخ نهایی دریافت نکرده‌ایم. به همین دلیل، طرحی برای دعوت از سرمایه‌گذاران افغان آماده می‌کنیم تا در ساخت این سد سرمایه‌گذاری کنند.

ملا منصور تأکید کرد: آب رودخانه کنر متعلق به افغان‌هاست و به نفع خود کشور استفاده خواهد شد. این طرح به هیچ طرف ضرر نمی‌رساند زیرا آب پس از استفاده دوباره به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد و منحرف نمی‌شود.

مهاجر فراهی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که رهبر امارت اسلامی به وزارت انرژی و آب دستور داده است تا هرچه زودتر کار ساخت سد آبی بر رودخانه کنر آغاز شود.

به گفته فراهی رهبر امارت اسلامی تأکید کرده است که نباید منتظر شرکت‌های خارجی بمانند و باید با شرکت‌های داخلی برای آغاز طرح‌های سد سازی قرارداد امضا کنند.

این دستور در حالی صادر شده است که پس از درگیری‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان، روابط کابل و اسلام‌آباد آباد به شدت تیره است.

آب رودخانه پرآب کنر در شرق افغانستان به پاکستان سرازیر می‌شود و هیچ گونه قرار داد حقابه میان دو کشور وجود ندارد.