افزایش پوشش ابر و وزش باد در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان لرستان افزایش پوشش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۲ و الشتر با ۰ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
بهمن محمدی مقدم افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۸ و ۲۸ درجه بالای صفر بود.
محمدی مقدم گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی برای فردا شنبه سوم آبان برای آسمان لرستان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید پیش بینی شده است.
کارشناس هواشناسی لرستان افزود: از یکشنبه تا چهارشنبه نیز جوی آرام و پایدار برای آسمان لرستان پیش بینی میشود.
به گفته وی در ۴۸ ساعت آینده از نظر نوسانات دمایی تغییرات محسوسی در دمای هوا نداریم.