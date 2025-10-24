کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان لرستان افزایش پوشش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.

افزایش پوشش ابر و وزش باد در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۲ و الشتر با ۰ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.

بهمن محمدی مقدم افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۸ و ۲۸ درجه بالای صفر بود.

محمدی مقدم گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی برای فردا شنبه سوم آبان برای آسمان لرستان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید پیش بینی شده است.

کارشناس هواشناسی لرستان افزود: از یکشنبه تا چهارشنبه نیز جوی آرام و پایدار برای آسمان لرستان پیش بینی می‌شود.