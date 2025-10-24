پخش زنده
مسابقات بدمینتون رنکینگ سطح دو آقایان کشورمان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بدمینتون رنکینگ سطح دو آقایان کشور از ۳۰ مهر آغاز شد و دوم آبان در شیراز به کار خود پایان داد.
در این دوره از رقابتها، ۱۱۷ ورزشکار از استانهای مختلف کشور در دو بخش یکنفره و دونفره به رقابت پرداختند.
نتایج بخش یکنفره:
مقام اول: علی حیاتی از کرمانشاه
مقام دوم: محمدمهدی میرشکاری از سیستان و بلوچستان
مقام سوم مشترک: مهدی انصاری از زنجان و محمد پایروند از تهران
نتایج بخش دونفره:
مقام اول: مهدی انصاری و امیرحسین حسنی از زنجان
مقام دوم: محمد پایروند و نیما رستمپور از تهران
مقام سوم مشترک: صدرا صادقی و محمدمهدی میرشکاری
محمد زرچی و محمدجواد غریب
سرداور این مسابقات محمدحسن حسینزاده و کمکسرداور سینا شفیعیون بودند.