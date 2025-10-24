به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بدمینتون رنکینگ سطح دو آقایان کشور از ۳۰ مهر آغاز شد و دوم آبان در شیراز به کار خود پایان داد.

در این دوره از رقابت‌ها، ۱۱۷ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در دو بخش یک‌نفره و دونفره به رقابت پرداختند.

نتایج بخش یک‌نفره:

مقام اول: علی حیاتی از کرمانشاه

مقام دوم: محمدمهدی میرشکاری از سیستان و بلوچستان

مقام سوم مشترک: مهدی انصاری از زنجان و محمد پایروند از تهران

نتایج بخش دونفره:

مقام اول: مهدی انصاری و امیرحسین حسنی از زنجان

مقام دوم: محمد پایروند و نیما رستم‌پور از تهران

مقام سوم مشترک: صدرا صادقی و محمدمهدی میرشکاری

محمد زرچی و محمدجواد غریب

سرداور این مسابقات محمدحسن حسین‌زاده و کمک‌سرداور سینا شفیعیون بودند.