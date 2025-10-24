مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: یک کوهنورد غیربومی عصر امروز جمعه در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی از ارتفاعات موسوم به «رگه‌روه» سقوط کرده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان اظهار کرد: غروب امروز جمعه دوم آبان گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاعات منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

مهدی پازوکی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج نفره از نجات‌گران کوهستان جمعیت هلال‌احمر شعبه کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به اینکه فرد حادثه‌دیده از اعضای یک گروه کوهنوردی غیربومی بوده است گفت: این حادثه در ارتفاعات موسوم به «رگه‌روه» واقع در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی رخ داده و تلاش همنوردان، مردم محلی و هلال احمر برای یافتن فرد سقوط‌کرده تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

پازوکی تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با نیرو‌های امدادی، انتظامی و محلی برای ادامه عملیات جست‌و‌جو انجام شده و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.