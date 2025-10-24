پخش زنده
دفاع مدنی غزه اعلام کرد ۷۱ تُن مهمات منفجر نشده در نوار غزه وجود دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ سازمان دفاع مدنی در نوار غزه اعلام کرد: بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی، حدود ۷۱ هزار تُن مهمات منفجر نشده در این نوار وجود دارد.
این نهاد همچنین اعلام کرد که تعدادی موشک، مواد و مهمات منفجرنشده پیدا شده و لازم است نهادهای بینالمللی برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شوند.
دفاع مدنی غزه اضافه کرد که گزارشهایی درباره وجود مهمات منفجرنشده دریافت کردهایم که جان کودکان و ساکنان منطقه را به خطر میاندازد.
این نهاد همچنین اعلام کرد که انهدام بمبهای انفجاری نیازمند مداخله واحدهای مهندسی متخصص است.