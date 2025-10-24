سیستان و بلوچستان، قهرمان المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور
تیم سیستان و بلوچستان در دیدار نهایی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور، قهرمان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار نهایی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور، تیم سیستان و بلوچستان با نتیجه ۵۹ _ ۴۵ همدان را شکست داد و قهرمان شد. همدان عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد؛ و تیمهای گلستان و کردستان هم به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کبدی پسر کشور به میزبانی استان اردبیل (سالن ورزشی حسین رضازاده) برگزار شد.