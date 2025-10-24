سیستان و بلوچستان، قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر کبدی کشور

تیم سیستان و بلوچستان در دیدار نهایی هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کبدی کشور، قهرمان شد.