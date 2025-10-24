

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده در بازدید از جاده در دست اجرای این شهرستان به سمت تراب گفت: این طرح یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان لنده است که بهره برداری از آن نقش بسزایی در خروج این شهرستان از بن‌بست ارتباطی می‌شود.

سید محمد تقوی با بیان اینکه بصورت هفتگی روند پیشرفت عملیات اجرایی این طرح ارزیابی می‌شود، افزود: مرحله دوم این طرح به طول ۳ کیلومتر با ۹۰ درصد پیشرفت کاری در دست اجرا است.

تقوی اعتبار این طرح را بیش از هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: طرح با روندی مطلوب در حال اجرا است و تلاش مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی بر این است که مرحله دوم طرح لنده- تراب تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.