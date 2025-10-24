نتایج هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان
هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری ۴ دیدار در تهران پیگیری شد که در پایان تیمهای گروه بهمن، پالایش نفت آبادان، آکادمی سحر و استقلال مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.
نتایج بازیهای امروز به شرح زیر است.
آکادمی نیکا ۴۹ - گروه بهمن ۷۷
فراور شریف سبز ۳۸ - پالایش نفت آبادان ۸۴
آکادمی سحر ۶۹ - قهوه باتسام مشهد ۳۷
ستاد ملی گاز تهران ۴۰ - استقلال تهران ۹۵
بازی اصفهان با کاسپین تهران به دلیل انصراف اصفهان برگزار نشد.