سومین سالگرد شهدای حادثه حمله تروریستی به حرم مطهر احمد بن موسی علیه السلام در شبستان حرم مطهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سومین سالگرد شهدای حادثه حمله تروریستی به حرم مطهر احمد بن موسی علیه السلام در شبستان حرم مطهر برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در این مراسم با بیان اینکه اسلام هدایت جمعی را بر هدایت فردی ترجیج داده و همواره بر فرهنگ سازی به عنوان مقولهای مهم در تعالی بشر تاکید دارد، گفت: بقاع متبرکهای مثل حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام در کنار آیینهای دینی، هیئتهای مذهبی، بسیج، مساجد، اشعار سعدی و حافظ و دیگر ظرفیتها، از عناصر و پایگاههای اصلی فرهنگ ساز در جامعه است و از همین رو دشمنان برای مقابله با فرهنگ سازیِ عمومی در جامعه، به این بارگاه نورانی حمله کردند و به دنبال مقابله با دیگر عناصر فرهنگ سازند.
حجت الاسلام پناهیان افزود: همانگونه که پس از شهادت سید نصرالله فرهنگ مقاومت احیا و جهانیتر شد؛ دشمن با شهادت زائران حرم برادر امام رئوف؛ به اهداف خود نرسید و نخواهد رسید.