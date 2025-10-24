پخش زنده
مرکز ناباروری بیمارستان بنتالهدی بجنورد در نیمه نخست امسال با انجام ۴ هزار و ۴۶۹ ویزیت تخصصی و ۲۰۱ درمان ناباروری، موفق به ثبت ۴۳ بارداری موفق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرپرستار بخش ناباروری بنتالهدی بجنورد گفت: مرکز ناباروری بیمارستان بنتالهدی بجنورد در نیمه نخست امسال با انجام ۴ هزار و ۴۶۹ ویزیت تخصصی و ۲۰۱ درمان ناباروری، موفق به ثبت ۴۳ بارداری شد؛ عددی که رشد ۲۵ درصدی عملکرد این مرکز نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
زهرا مقدسی گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، در این مرکز ۴ هزار و ۴۶۹ ویزیت تخصصی انجام شده و ۱۱۷۹ مورد سونوگرافی و ۴۴۵ مشاوره ویژه برای زوجین نابارور ثبت شده است.
وی افزود: در همین مدت، ۲۰۱ دوره درمان ناباروری با روشهای IVF، IUI و IO صورت گرفته که از این میان، ۴۳ مورد به بارداری موفق منجر شده است.
مقدسی ادامه داد: نرخ بارداری موفق در این مرکز نسبت به سال گذشته، حدود ۶ درصد رشد داشته و میانگین موفقیت درمانی نیز بالاتر از نرخ ملی است.
به گفتهی وی افزایش تعهد تیم درمانی، استفاده از تجهیزات پیشرفته و مشاورههای تخصصی زوجین عوامل اصلی این موفقیت بودهاند.
وی با اشاره به روند روبه رشد خدمات گفت: بخش ناباروری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد اکنون با بهرهگیری از فلوشیپهای فوقتخصص ناباروری و آزمایشگاههای پیشرفته، توان ارائه خدمات از مرحله تشخیص تا انتقال جنین را دارد.
در نیمه نخست امسال نیز بیش از ۸۵۰ زوج جدید برای درمان اولیه پذیرش شدهاند؛ بیشتر مراجعان از شهرستانهای بجنورد، شیروان، اسفراین و حتی استانهای مجاور هستند.
مقدسی تصریح کرد: در این مرکز، واحد روانشناسی ناباروری فعال شده و تاکنون ۱۵۰ زوج از مشاوره روانی و آموزش درباره مدیریت استرس درمان بهرهمند شدهاند؛ موضوعی که نقش قابل توجهی در افزایش نرخ موفقیت درمان داشته است.
وی در پایان گفت: هدف مجموعه برای سال آینده، افزایش ظرفیت درمان IVF، مشارکت با بیمهها برای کاهش هزینهها و ارتقای نرخ موفقیت به بیش از ۲۵ درصد است.
مقدسی افزود: با استمرار حمایت دانشگاه علوم پزشکی و تجهیز بیشتر بخش ناباروری، بجنورد میتواند تا دو سال آینده به قطب درمان ناباروری شمالشرق کشور تبدیل شود.