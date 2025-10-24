بخشش محکوم به قصاص پس از چهار سال در خرم آباد
رضایت اولیاءدم در خرم آباد، محکوم به قصاص را پس از ۴ سال حبس حیات دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و تلاش ریشسفیدان و بزرگان، پس از چهار سال محکوم به قصاص نفس با رضایت اولیاء دم از چوبه دار نجات یافت.
هادی هاشمی افزود: در پی درگیری که در سال ۱۴۰۰ در یکی از محلات شهر خرم آباد به وقوع پیوست یک جوان ۲۴ ساله به قتل رسید و پس از بررسیهای قضایی قاتل که فردی ۲۶ ساله بود در دادگاه کیفری به قصاص نفس محکوم شد.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تلاشهای صورت گرفته پس از چهار سال اولیاء خود را اعلام کردند و مراسم صلح و سازش در مسجد مسجد سیدالشهدا خرمآباد برگزار شد تا محکوم به قصاص بار دیگر حیاتی دوباره یابد.