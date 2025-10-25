به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در روز نخست رقابت‌ها و در رده سنی زیر ۱۴ سال، طاها بهارلویی با نمایشی مقتدرانه موفق شد حریف قدرتمند خود از استان البرز را شکست دهد و اولین نشان طلای اسکیت این دوره از المپیاد را برای اصفهان به ارمغان آورد.

در ادامه و در رده سنی ۱۴ تا ۱۶ سال نیز، امیرحسین اصلانی دیگر نماینده شایسته اسکیت اصفهان، در فینال دیدنی مقابل نماینده استان البرز به پیروزی رسید و دومین نشان طلای اسکیت المپیاد استعدادهای برتر کشور را به جیب اصفهان انداخت و هر دو طلای این مسابقات را برای اصفهان به ارمغان آورد.

با کسب این دو نشان ارزشمند، تیم اسکیت پسران استان اصفهان عنوان قهرمان بلامنازع المپیاد استعدادهای برتر کشور را از آن خود کرد.

همچنین در بخش دختران که پیش‌تر در شهر رشت برگزار شده بود، نمایندگان اسکیت اصفهان با عملکردی درخشان موفق به کسب یک نشان طلا و یک نشان نقره شدند و بالاترین امتیاز را در کشور کسب کردند.