خشک کردن سنتی آلو در شهر خور زبرخان،سبب شهرت آن به نام، شهر پشت بامهای طلایی، شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهر توریستی، ییلاقی خور (خَرو) که به دلیل وجود خانه‌های پلکانی و بافتی قدیمی به ماسوله خراسان بزرگ نیز شهرت دارد، از توابع شهرستان زبرخان و در کوهپایه‌های بینالود واقع است.

شهرت باغداری این شهر به علت وجود ده‌ها هکتار باغ آلوی آن است که این شهر را به پایتخت آلوی ایران و شهر بام‌های طلایی کشورمان معروف کرده است و هر ساله در مهرماه، که فصل برداشت میوه آلو می‌رسد، بیشتر مردم این منطقه، از پیر و جوان و زن و مرد مشغول چیدن آلو، پوست کندن و خشک کردن سنتی آن می‌شوند.

مجید جعفری مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:در این شهرستان بیش از ۳ هزار و ۸۴۴ هکتار باغ آلوی بارور با ۴ هزار و ۸۴۴ بهره بردار وجود دارد که پیش بینی می‌شود امسال ۲۲ هزار و ۱۹۵ تن محصول آلو از باغات این منطقه برداشت شود.

در مهر ماه ۱۴۰۱ در سفر وزیر میراث فرهنگی به این شهر با درخواست مردم منطقه و موافقت رئیس جمهور شهر (خَرو) به خور تغییر نام داده است.

عکس: محسن رحیمی عنبران