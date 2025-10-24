تیم منتخب آبادان و خرمشهر با درخشش ورزشکاران خود، موفق به کسب یک مدال طلا و دو عنوان پنجمی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طلای درخشان نیما جلیلیان و دو عنوان پنجمی برای آبادان و خرمشهر در کشتی ساحلی المپیاد استعدادهای برتر کشور بدست آمد.

در رقابت‌های کشتی ساحلی نونهالان هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی بندر انزلی برگزار شد، تیم منتخب آبادان و خرمشهر با درخشش ورزشکاران خود، موفق به کسب یک مدال طلا و دو عنوان پنجمی شد.

در این رقابت‌ها، نیما جلیلیان، کشتی‌گیر شایسته و باانگیزه خرمشهری، با نمایشی مقتدرانه و کسب هفت پیروزی پیاپی برابر حریفانی از خراسان رضوی، کردستان، توابع تهران، سمنان، تهران، اصفهان و خراسان شمالی توانست با اقتدار بر سکوی نخست رقابت‌ها بایستد و مدال طلای ارزشمند این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

همچنین در همین رقابت‌ها، نمایندگان دیگر تیم منتخب آبادان و خرمشهر نیز با عملکردی قابل‌تقدیر، موفق به کسب دو عنوان پنجمی کشور شدند و بار دیگر توانایی‌های کشتی‌گیران نونهال اروند را در سطح ملی به نمایش گذاشتند.