پیدا شدن جسد کوهنورد سقوط کرده از ارتفاعات کوهنانی
مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به یافتن پیکر بی جان کوهنورد سقوط کرده از ارتفاعات کوهنانی در کوه رگه رو تنگ سیاب گفت: هم اکنون پیکر این کوهنورد در حال انتقال به پایان کوه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان گفت: غروب امروز جمعه دوم آبان گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد غیر بومی از ارتفاعات منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
مهدی پازوکی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج نفره از نجاتگران کوهستان جمعیت هلالاحمر شعبه کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند.
پازوکی گفت: پس از حدود ۶ ساعت، پیکر بی جان این کوهنورد در کوه رگه رو تنگ سیاب پیدا شد و هم اکنون در حال انتقال به پائین کوه است.