مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به یافتن پیکر بی جان کوهنورد سقوط کرده از ارتفاعات کوهنانی در کوه رگه رو تنگ سیاب گفت: هم اکنون پیکر این کوهنورد در حال انتقال به پایان کوه است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان گفت: غروب امروز جمعه دوم آبان گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد غیر بومی از ارتفاعات منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

مهدی پازوکی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج نفره از نجات‌گران کوهستان جمعیت هلال‌احمر شعبه کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند.

پازوکی گفت: پس از حدود ۶ ساعت، پیکر بی جان این کوهنورد در کوه رگه رو تنگ سیاب پیدا شد و هم اکنون در حال انتقال به پائین کوه است.