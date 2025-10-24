پخش زنده
رئیس بیمارستان فوقتخصصی کیش، گفت: پرستاری تنها مراقبت از بیمار نیست، نماد صبر، نظم، انسانیت و آرامش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت، گفت: پرستاران ادامهدهندگان راه حضرت زینب (س) و پیامآوران امید در جامعه هستند.
او با اشاره به تقارن روز پرستار با ولادت حضرت زینب (س) گفت: آن حضرت الگوی جامعه پرستاری، بانویی که نماد مهربانی، صبر، استقامت، ایثار، انساندوستی و ازخودگذشتگی است.
دکتر جاودان سیرت، افزود: حضرت زینب (س) در دامن پاکترین انسانها رشد کرد و در علم، معرفت، فروتنی و ایمان نمونهای تکرارنشدنی بود و آنچه نام او را جاودانه ساخت، صبر و استقامتی است که در حادثه کربلا از خود نشان داد.
او با بیان اینکه حضرت زینب (س) پیام عاشورا را از دل آتش و خون به گوش تاریخ رساند، افزود: ایشان با صبر خود پرچم حقیقت را برافراشت تا شعله عاشورا در تاریخ خاموش نشود و روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بهعنوان روز پرستار نامگذاری شده است.
رئیس بیمارستان فوقتخصصی کیش، گفت: حضرت زینب (س) پرستار امام سجاد (ع)، کودکان کربلا، زنان اسیر و نگهبان پیام نهضت عاشورا بود و بهحق، نخستین و والاترین پرستار در تاریخ اسلام محسوب میشود.
دکتر سعید جاودان سیرت، افزود: روز پرستار تجلی علم، ایمان، احساس و انسانیت است و پرستاران ما این گوهرهای درخشان، شبزندهداران سپیدپوش و پیامآوران امید و انساندوستیاند.
او پرستاری را هنری مقدس و رسالتی والا دانست و گفت: این حرفه تنها یک شغل نیست، بلکه علمی پویا و مسئولیتی انسانی است که بر پایه احساس، صبر، همدلی و مهارت استوار است.
رئیس بیمارستان فوقتخصصی کیش با تأکید بر اینکه در عمق این علم، روح زینبی جریان دارد، افزود: روح ایثار، فداکاری، بردباری، عشق و انساندوستی در جان پرستاران ما جاری است و پرستاران حافظان جان و امید جامعهاند که در هر بحران، نخستین و آخرین همراه بیماران هستند.
دکتر جاودان سیرت، با اشاره به نقش درخشان پرستاران در دوران جنگ تحمیلی، بحران کرونا و دیگر حوادث افزود: این روز، روز افتخار به الگوی والایی، چون حضرت زینب (س) است و باید از پرستاران که ادامهدهندگان راه او هستند، قدردانی شود.
او افزود: در کیش نیز پرستاران تلاشگر در بیمارستانها، مراکز نظامی، انتظامی و بهداشتی مشغول خدمت صادقانهاند.
دکتر جاودانسیرت، افزود: در ششماهه گذشته بیش از ۱۴۰ هزار نوبت مراجعه مردم به مراکز درمانی کیش ثبت شده و از این رقم، ۷۰ هزار نوبت خدمات آزمایشگاه، تصویربرداری، فیزیوتراپی و دیالیز ارائه شده است.
او افزود: در این مدت بیش از هزار و دویست عمل جراحی در بیمارستان انجام شده و ماهانه بیش از ۱۰۰ پزشک متخصص و فوقتخصص در حال ارائه خدمت هستند.
دکتر جاودان سیرت، با اشاره به اینکه بدون همراهی پرستاران، انجام این حجم خدمترسانی ممکن نبود، از حمایتهای حجتالاسلام والمسلمین دکتر بینیاز امام جمعه کیش قدردانی کرد و گفت: در حوزه تعرفه پرستاری، ارتقای بهرهوری و بهبود حقوق جامعه پرستاری اقدامات مؤثری در دستور کار است.
او با اشاره به پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مصوبات هیئتامنا افزود: اجرای مصوبه های مرتبط با جامعه پرستاری بهزودی محقق خواهد شد.
رئیس بیمارستان فوقتخصصی کیش افزود: خوشبختانه مطالبات پرستاران بهروز پرداخت شده و بخشی از موارد مطرحشده نیز در حال پیگیری و اجرا است.