سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: شایسته این نتیجه نبودیم و بازیکنان ما عملکرد بسیار خوبی داشتند، اما نتیجه را واگذار کردیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، قاسم حدادی‌فر پس از شکست ۲ بر صفر تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان مقابل پرسپولیس، اظهار داشت: هدفمان بازی هجومی بود که در همان نیمه اول هم موقعیت‌های زیادی داشتیم. بازیکنان جوانی داریم که بی تجربه هستند، اما مجبوریم از آنها استفاده کنیم، چون آینده ذوب آهن با این بازیکنان گره می‌خورد. نتوانستیم از موقعیت‌های خود استفاده کنیم و فوتبال همین است که سخت تنبیه می‌شوید و امروز پرسپولیس ما را سخت تنبیه کرد.

وی افزود: لیگ سختی است و چالش سختی پیش روی ما است. با تغییرات زیادی آمدیم و هر چند بازیکنان با تجربه‌ای داریم، اما بازیکنان جوان زیادی داریم. در برنامه ۳ ساله‌ای که تعریف کرده‌ایم نیازمند زمان هستیم تا به نتیجه برسیم. جوانان آینده داری داریم و امیدواریم بتوانند سازگار شوند و مطمئن هستم که جواب اعتماد ما را خواهند داد. به دلیل بودجه کم، نمی‌توانیم در بازار نقل و انتقالات وارد شویم و چشم امید ما به همین جوانان است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: به سختی تلاش می‌کنیم ولی فوتبال روز دنیا اینگونه است که باید در یک سوم پایانی خوب عمل کنید و خوب نتیجه بگیرید و گران قیمت‌ترین بازیکنان جهان هم در همین منطقه بازی می‌کنند. ما فقط باید سختکوش باشیم و تلاش کنیم تا این نقیصه را برطرف کنیم. فوتبال خوبی به نمایش می‌گذاریم و امروز هم خوب بازی کردیم و مطمئن هستم این مشکل هم برطرف می‌شود و می‌توانیم جبران کنیم.

حدادی فر افزود: تا زمانی که هستم، فلسفه و استراتژی خود را خواهم داشت. مطمئن هستم به برنامه ترسیم شده با زمان خواهیم رسید. خیلی از بازیکنان ما اولین بار مقابل پرسپولیس به میدان رفتند و با چنین جوی رو‌به‌رو شدند. تیم‌ها در لیگ، بازیکنان با کیفیت خوبی دارند که نتیجه بازی را رقم می‌زنند. اگر قرار است آینده فوتبال ایران رقم بخورد باید به جوانان اعتماد کنیم.