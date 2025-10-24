اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان
اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض از فردا آغاز می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان برای حضور در مسابقات کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، ۳ تا ۴ آبان به میزبانی سالن زنده یاد محمود مشحون با حضور ۱۶ ورزشکار زیر نظر شادی عادلی برگزار خواهد شد.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
نگین رسولیپور، کیمیا یزدیان طهرانی، شیدا شجاعی، عسل فائز، کوثر امامی، مریم کریم سرمدی، شقایق معینینژاد، مهلا عابدی، مهسا کرانی، شمیم نوری، هلیا هودنه، هانیه یاری، غزل زمانی
بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ از ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی ریاض عربستان آغاز خواهد شد.