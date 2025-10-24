پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت : نیروهای هلال احمر پس از چهار ساعت تلاش ، ۳۳ کوهنورد گمشده در ارتفاعات منطقه گردپشته امامزاده هاشم رشت را سالم به آغوش خانوادههایشان بازگرداندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۱۵ امروز جمعه ۲ آبان ماه گزارشی مبنی بر مفقودی ۳۳ کوهنورد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد گفت : بلافاصله یک تیم امداد و نجات به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات شهدای سراوان رشت به امامزادههاشم منطقه گردپشته اعزام شد.
هادی سلیمی افزود : عملیات جستجوی ۳۳ کوهنورد گمشده در ارتفاعات امامزادههاشم منطقه گردپشته، پس از چهار ساعت تلاش نجاتگران هلالاحمر به پایان رسید و تمامی افراد سالم به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.