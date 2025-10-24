رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت: برنامه تکثیر مرجان‌ها با هدف احیای زیستگاه‌ها به روش قلمه زنی درحال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی، گفت: روش قلمه زنی در مرحله اول بر روی مرجان‌های شاخ گوزنی انجام شده و در مرحله بعدی بر روی دیگر گونه‌های مرجان‌ها اجرا شده است.

او افزود: بعد از گذشت ۵ سال پهنه‌های چشمگیر و زیبا از مرجان‌ها و زیستگاه‌های مرجانی تولید شده است.

مریم محمدی گفت: با هدف حفظ زیستگاه‌های طبیعی مرجان‌ها بیش از ۹۰۰ سازه مصنوعی بتنی در جا‌های مختلف زیر دریا جانمایی شده است.

او افزود: سنگ‌های بزرگ در گودبرداری ها‌ی طرح‌های عمرانی و از جنس مرجان خارج شده را برای جانمایی در زیر دریا استفاده می‌شوند.

رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت: مجسمه‌هایی برای شروع پارک دریایی زیر آب جانمایی شده است.

محمدی گفت: برای کاهش فشار از زیستگاه‌های طبیعی یک فروند هواپیما را بعد از انجام اقدامات پاکسازی برای ایجاد زیستگاه مصنوعی غواصی در عمق ۱۳ متری سمت جنوب شرقی جزیره غرق خواهیم کرد.

رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت: این هواپیما می تواند به عنوان یک جاذبه دیدنی گردشگران را به خود جذب کند.