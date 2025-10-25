به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، سوم جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و پنجم اکتبر سال ٢٠٢۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:٠۵ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢۵ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ١٧:٣٣ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵٠ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:١٩ دقیقه است.

ذکر روز شنبه:

یا رب العالمین (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت فاطمه زهرا (س) می‌فرماید:

المُؤِمنُ ینظُرُ بِنورِ اللّهِ تَعالی.

مؤمن، با نور خداوند متعال می‌نگرد.

عیون المعجزات: ص ۵۴