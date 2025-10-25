پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی سوم آبان ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، سوم جمادی الاول ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و پنجم اکتبر سال ٢٠٢۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:٠۵ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢۵ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ١١:۵٩ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ١٧:٣٣ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵٠ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:١٩ دقیقه است.
ذکر روز شنبه:
یا رب العالمین (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت فاطمه زهرا (س) میفرماید:
المُؤِمنُ ینظُرُ بِنورِ اللّهِ تَعالی.
مؤمن، با نور خداوند متعال مینگرد.
عیون المعجزات: ص ۵۴