مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام گفت: هنرمندان و صنعتگران ایلامی با عرضه آثار خود در عراق، ظرفیت‌های هنری استان را معرفی کردند.

خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، اظهار داشت: صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان با هدف معرفی توانمندی‌های خود و گسترش بازار‌های صادراتی در چهارمین نمایشگاه صنایع‌دستی شهر کوت در استان واسط عراق شرکت کردند و در جمعه‌بازار این شهر حضور یافتند.

وی افزود: برپایی این نمایشگاه در قالب جمعه‌بازار، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی ایلام به شمار می‌رود و زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان دو استان مرزی ایران و عراق را فراهم می‌کند.