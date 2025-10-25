۴۶ سال پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اسناد تازه از جاسوسی‌های گسترده واشنگتن در سفارتخانه‌هایش پرده برمی‌دارد و چهره واقعی سیاست‌های خصمانه این کشور را آشکارتر می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جاسوسی سفارتخانه‌های آمریکا، موضوعی است که همواره بحث‌برانگیز بوده است؛ موضوعی که ۴۶ سال پیش موجب اقدام تاریخی دانشجویان پیرو خط امام شد و امروز، متحدان اروپایی واشنگتن با ابعاد تازه‌ای از این پدیده رو‌به‌رو هستند.

در آستانه ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گزارشی تهیه شده و فهرست اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران و دیگر کشور‌ها در سفارتخانه هایش به نمایش گذاشته شده است که می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.