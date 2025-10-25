پخش زنده
تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال ایران در نخستین بازی خود در بازیهای آسیایی جوانان بحرین مقابل قرقیزستان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال ایران که برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان در بحرین حضور دارد، در نخستین بازی خود در گروه B به مصاف قرقیزستان رفت و با نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید.
صدرا چوپانی (۲گل) محمدجواد نوروزی، امیرحسین عبدالرزاقی و علی احمدی گلهای ایران را به ثمر رساندند.
شاگردان علی صانعی در همان زمان اول ۴ گل زدند و به نوعی کار حریف را یکسره کردند. اگر چه قرقیزستان یکی از گلهای خورده را جبران کرد، اما تیم ایران سوار بر بازی بود و دروازهبان قرقیزستان مانع از خوردن گلهای بیشتر شد. طبق آمار، دروازهبان قرقیزستان در این بازی ۱۸ سیو ثبت کرد.
شاگردان علی صانعی امشب ساعت ۲۲:۳۰ در دومین مسابقه به مصاف عربستان میروند. سومین دیدار تیم فوتسال جوانان ایران ساعت ۲۰ یکشنبه مقابل تایلند برگزار خواهد شد.