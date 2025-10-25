



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران با حضور فیلمسازان و اهالی سینما در پردیس سینمایی ایران مال برگزار شد.

عباس صالحی وزیر فرهنگ و‌ارشاد اسلامی در پیامی گفت: این جشنواره ریشه قابل توجهی در نیم قرن گذشته داشته و بخش مهمی از استعداد‌های سینمای ایران از این جشنواره برخاسته‌اند.

وزیر فرهنگ با بیان اینکه مردم در فضای خاصی برای وطن ایستادگی نشان داده‌اند، اظهار داشت: بخشی از این مقاومت، در این دوره جشنواره در آثار منتخب بخش پویش «وطن به روایت من» خود را نشان داده است. همچنین این دوره به سینمای متفکرانه توجهی خاص نشان داده است.

سیدعباس صالحی ادامه داد: فیلم کوتاه ظرفیت قابل توجهی داشته و نسل جوان فیلمسازان کوتاه با خلاقیت‌های خود میان تفکر و اندیشه نسبتی را برقرار می‌کنند. از همه افرادی که در این جشنواره حضور داشتند و همچنین جوانان عزیز که آینده ساز سینمای ایران هستند سپاسگزارم.

بعد از پیام وزیر نوبت به اهدای جوایز رسید.

زهرا بهروز آذر معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، حمید جبلی، سیف‌الله صمدیان و مهدی آشنا برای اهدای جوایز جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی روی سن حاضر شدند.

بخش تک عکس.

لوح طلایی و چهارصد میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی حسینی‌فر برای عکس «دختر سبزه به دست» از شهرستان سبزوار اهدا شد.

بخش مجموعه عکس:

در بخش مجموعه عکس لوح جشنواره و جایزه نقدی به مجید حجتی برای عکس «عروسی خوبان» از تهران تعلق گرفت.

معرفی برگزیدگان دومین جایزه عکس تهران

مدال طلایی و مبلغ دویست میلیون ریال به امیرحسین آرمند برای عکس «داستان عشق» از شهر ساری اهدا شد.

در بخش مجموعه عکس مدال طلایی جشنواره و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به اصغر بشارتی برای مجموعه «صید موتو» از قشم اهدا شد.

سپس مراسم بزرگداشت آرش رصافی، از پیشکسوتان باسابقه سینمای کوتاه برگزار شد.

آرش رصافی در سخنانی عنوان کرد: متاسفم که سینمای ایران دیگر از حضور ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، کیومرث پوراحمد و حتی بهرام بیضایی و امیر نادری خالی است. اما خوشحالم نسل جوان پرانرژی و با استعدادی در سینما حضور دارند که می‌توانند جای خالی این اساتید را در سینمای ایران پر کنند.

رصافی بیان کرد: حجم فرهنگی که در فیلم کوتاه تولید می‌شود و سرمایه اجتماعی که نزد آنان است در هیچ کجا یافت نمی‌شود و نیاز است تا بیش از پیش به این عرصه بودجه تزریق شود.

در ادامه اهدای جوایز:

برگ زرین جشنواره در بخش فیلم‌های اقتباسی و مبلغ چهارصد میلیون ریال به صمد قربان‌زاده برای فیلم «آغ باش» از ارومیه اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به میرعلی حسینی اصلی برای فیلم «بی‌ام و ۲۰۰۲» تعلق گرفت.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم تجربی به عباس شکوری برای فیلم «یادداشت‌های زیرزمینی» اختصاص یافت.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم مستند به حنیف قاسم علی‌زاده و امیر پذیرفته برای فیلم «روبارو» از رفسنجان اهدا شد.

برگ زین و مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلمنامه اقتباسی به محمد رحمتی برای فیلم «های کپی» از تهران تعلق گرفت.

برگ زرین و مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه هیات داوران به فردین انصاری برای فیلم «ذره» از تهران اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان بهترین کارگردان فیلم داستانی به بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال» از شهر تبریز رسید.

برگ زرین و مبلغ هشتصد میلیون ریال به محسن اصدق پور برای فیلم کوتاه «و زندگی برای همه» از تهران اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ پانصد دلار به عنوان بهترین فیلم هوش مصنوعی به خوان زابال برای فیلم «دره» از آرژانتین تعلق گرفت.

در بخش پویانمایی بین‌الملل: ضمن تقدیر ویژه از فیلم «کودکان برزخ».

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به «زمستان در مارچ» به کارگردانی ناتالیا میرزویان اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم مستند بخش بین الملل به فیلم کوتاه «نام من نفت است» به کارگردانی ایگور اسمولا از کشور آذربایجان اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم داستانی بخش بین‌الملل به فیلم کوتاه «بائوژدا» به کارگردانی کرن ابوکسیمو از چین اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به فیلم کوتاه «خداحافط آشغال» تهیه کنندگی مهدی بدرلو و کارگردانی بهرام و بهرام ارک تعلق گرفت.