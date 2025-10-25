به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در آیین ملی بزرگداشت دانشمند برجسته ایرانی، ابوریحان بیرونی، دو پژوهشگر جوان از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان موفق شدند در جمع پنج پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه علوم پایه قرار گیرند.

در این مراسم از حسین مولوی، استادیار دانشکده شیمی، و محمدحسن وحیدی‌نیا، استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، به‌عنوان دو پژوهشگر برگزیده ملی تجلیل شد.

این دو پژوهشگر با ارائه دستاوردهای علمی برجسته در زمینه‌های فیزیک و شیمی، توانستند عنوان «پژوهشگر جوان برگزیده کشور» را کسب کنند.

جایزه ملی ابوریحان بیرونی از سال ۱۳۹۴ با هدف ارج نهادن به پژوهشگران شاخص علوم پایه و ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری در کشور بنیان‌گذاری شده و تنها جایزه تخصصی ملی در این حوزه محسوب می‌شود.

درخشش پژوهشگران زنجانی در این رویداد علمی، نشان از ظرفیت بالای علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و سهم مؤثر آن در رشد و ارتقای جایگاه علمی کشور دارد.

یازدهمین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برگزیده علوم پایه کشور امروز هم‌زمان با روز ابوریحان بیرونی، با حضور جمعی از استادان و چهره‌های برجسته علمی از جمله محمد مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم و سلطانی رئیس بنیاد علم ایران در فرهنگستان علوم برگزار شد.