به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی بیست و ششمین یادواره شهدای منطقه گیفان در روستای گیفان سفلی برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند.

برگزاري اين يادواره ها در حقيقت بزرگداشت ارزشهاي اسلامي است و وظيفه ما عمل به آرمان شهداست.

منطقه گیفان بجنورد ۴۳شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است

شهدای این منطقه از روستاهایی چون رزقانه، قلعه محمدی، امیرآباد و پسین دره به جبهه نبرد علیه رژیم بعث اعزام شدند.