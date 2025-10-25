پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در دو سال گذشته، اداره کل انتقال خون استان اصفهان موفق به اقدامات ویژهای در راستای پدافند غیر عامل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کیان دهرابپور با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل به چند اقدام خاص این اداره کل در همین راستا اشاره کردو افزود:در دو سال گذشته با همکاری دیگر دستگاهها و به خصوص با همت خیران، ۹ مرکز اهدای خون در استان اصفهان به ۱۱ مرکز کنونی فعال استان در حال اضافه شدن است.
وی گفت: همچنین ساختمان تعدادی از مراکزی که در زمان حال فعال است، نوسازی و بازسازی شده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تاکید کرد: در دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی، احداث سردخانه نجف آباد به عنوان سردخانه پشتیبان استان، خرید یک دستگاه خودروی یخچال دار حمل کننده فرآوردههای خونی، خرید تجهیزاتی از جمله اتوکلاو، شیکر پلاکت، سلکانتر و … در راستای پدافند غیر عامل است.
دهرابپورگفت: در همین راستا، اتوبوس خونگیری برای استقرار تیمهای سیار، فعال شده، یک عدد کانکس خونگیری به طور کامل بازسازی شده و همه مراکز اهدای خون استان به دستگاه دیزل ژنراتور مجهز شده است و در زمینه با امنیت و سرعت اطلاعات به غیر از خرید دستگاههای مرتبط، همه مراکز اهدای خون به فیبر نوری، متصل شده و یا در حال وصل شدن است.