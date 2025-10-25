به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا یزدانی درباره نحوه مرمت گنبد‌های تاریخی مراغه افزود: مرمت گنبد‌های سرخ، کبود، مدوّر و غفاریه در مرحله اول با هدف سبک سازی و استحکام پوشش سقف پس از سال‌ها انجام می‌شود.

سرپرست گروه نظارت مرمت گنبد‌های مراغه افزود: هدف دوم، تلاش گروه مرمت برای زیباسازی بنا‌ها و حذف الحاقات و مرمت‌های غیر اصولی که در طول سال‌های گذشته انجام شده است.

وی گفت: در طول سال‌های گذشته در این بنا‌ها برای مرمت از سیمان استفاده شده که همه آنها پاک سازی خواهد شد.

یزدانی خاطرنشان کرد: همه کار‌های مرمتی و حافظتی این گنبد‌ها و بازسازی این گنبد‌ها با مواد معدنی بومی و همخوان با شرایط جوی منطقه انجام شده است.

وی اظهار کرد: همه کار‌های انجام شده برای مرمت و بازسازی این گنبد‌ها برگشت پذیر هستند.

پیمانکار مرمت گنبد‌های تاریخی مراغه نیز گفت: همه کاشناسان فعال در مرمت این آثار دانش آموخته مرمت و با تجربه هستند. مهدی مداحی گیوی افزود: مرمت گنبد‌های تاریخی مراغه مطالبق طرح مرمتی پیش می‌رود.

وی گفت: در مرمت این بنا‌ها برای بند کشی از کچ نیم کوب محلی و آجر‌های مطابق با ساختار بنا‌ها استفاده می‌شود.

امسال با تخصیص ۲۵ میلیارد تومان مرمت ۱۲ اثر تاریخی شهرستان از جمله گنبد‌های تاریخی سرخ، کبود، مدرو و غفاریه مراغه انجام می‌شود.