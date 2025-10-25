نمایشگاه کتاب در خراسان شمالی تا ۴ آبان تمدید شد
به دنبال استقبال چشمگیر مردم از چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان، زمان برگزاری این رویداد فرهنگی تا یکشنبه ۴ آبان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، با توجه به حضور پرشور هماستانیها و استقبال گرم از نمایشگاه کتاب، این رویداد فرهنگی تا روز یکشنبه ۴ آبان ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب از غرفههای متنوع نمایشگاه بازدید کنند.
این تمدید فرصتی است تا دوستداران کتاب، روزهای بیشتری را در فضای پرشور و فرهنگی نمایشگاه سپری کرده و از تخفیفها و برنامههای متنوع آن بهرهمند شوند.
گفتنی است؛ چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی از ۲۷ مهر آغاز شده و تا چهارم آبان ماه پذیرای علاقهمندان است.