پخش زنده
امروز: -
تردد خورودهای شهروندان دو کشور ایران و عراق، با موافقت دو دولت از مرز بین المللی چذابه آزاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، بر اساس گفتوگوهای صورت گرفته میان محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و حبیب ظاهر الفرطوسی استاندار میسان عراق و نیز موافقت دولتهای ایران و عراق تردد خودروهای شهروندان دو کشور از گذرگاه آزاد میشود.
طبق این توافق زیرساختهای لازم جهت تردد موقت خودروهای شهروندان دو طرف بر اساس معاهده بین المللی کارنه دو پاساژ انجام میگیرد.
بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر گردید در روزهای آینده پس از انجام کامل زیرساخت ها، تردد خودروهای شهروندان دو طرف انجام گیرد.